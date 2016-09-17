MLB》再見轉接阻殺 金鶯遮光領先外卡
再見全壘打贏球很high，而透過接力傳球把對手阻殺在本壘前，結束比賽又有另一番滋味！金鶯今天就在9局上2出局後，讓試圖攻下追平分的一壘跑者麥圖克死在本壘前，以5比4力克光芒，也確保美聯外卡的領先位置。
金鶯「終結者」布瑞騰拿下第44次救援成功，但過程可不輕鬆，光芒的A.拉米瑞茲在2出局後打出左外野邊線旁的安打，麥圖克試圖從一壘直闖本壘，金鶯左外野手波恩與三壘手馬恰多上演完美的接力傳球，讓捕手韋特斯把麥圖克觸殺在本壘前，韋特斯也不禁振臂歡呼。
「馬恰多的傳球非常棒，傳到了最棒的位置，」布瑞騰說：「而在那個位置，韋特斯可能是當今觸殺做得最好的捕手，完成了這次關鍵守備。」
右投席曼奈茲前兩局各挨1發兩分炮，讓金鶯陷入0比4落後，不過金賢洙在7局下滿壘時敲出關鍵安打，先追到剩下1分差距，8局下金鶯再攻下逆轉兩分，進而拿下勝利。
「這也許是我今年打過最刺激的比賽，希望還有更刺激的，我非常享受每個環節。」金賢洙說。
(中時電子報)
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