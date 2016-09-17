大陸吹來巨輪漏油，金門海岸一團黑

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在金門古崗海域擱淺的「港泰台州」，出現嚴重漏油情形。（李金生攝）

古崗海岸遍布汙油，景況讓人怵目驚心。（李金生攝）

死因不明的海鳥，屍體上沾滿油汙。（縣府提供）

金門岸巡總隊動員官兵在海岸佈放吸油棉紙，防範汙染進一步擴大。（李金生攝）

金門海、岸巡隊在「港泰台州」四周佈放攔油索。（李金生攝）

岸巡動員20餘名官兵在古崗海岸佈放攔油索。（李金生攝）

金門縣環保局表示，未來將向對岸求償排汙費用。（李金生攝）

遭莫蘭蒂17級強風從廈門吹到金門的陸籍4萬噸級巨輪「港泰台州」出現漏油現象，金門縣環保局今（17）日上午會同海、岸巡隊在周邊海邊佈放攔油索和吸油棉紙，嚴防進一步擴大汙染。

從廈門港一路漂到金門古崗海邊擱淺的「港泰台州」，在昨天下午開始出現漏油跡象，黑色油汙從船首溢出，入夜後隨著海流沖上岸。今天上午已遍布船隻坐灘的四周海域，估計汙染範圍約200公尺。

一早，當地民眾不斷趕至現場，發現黑色油漬十分厚重，大片沾黏在岸邊礁岩上，景況讓人怵目驚心，並不如縣環保局昨晚首勘後所指只是些許「油花」，憂心一旦汙染繼續擴大，將對當地海域帶來嚴重災害。

縣環保局已緊急採取應變措施，包括協調金門岸巡總隊出動20餘名官兵在岸邊佈放吸油棉紙和攔油索外，金門海、岸巡隊也派遣2艘CP艇和1艘多功能艇，利用上岸10時以後漲潮時分，在「港泰台州」輪四周海域佈放攔油索，遏阻油漬擴散汙染。

縣環保局指出，這些汙油可能是艙底的重油和柴油，因為船底坐灘破損溢出，日後將就相關的排汙費用，全數向船公司求償。

目前，廈門「東海救113」仍在附近海域待命，視船隻和海象狀況，再決定拖離岸邊的適當時機。交通部航港局11時許派員趕赴現場了解，下午也將邀集金防部、縣港務處、縣環保局和金門海、岸巡隊研議應變事宜。

(中時)