大陸吹來巨輪漏油 金門海岸一團黑
遭莫蘭蒂17級強風從廈門吹到金門的陸籍4萬噸級巨輪「港泰台州」出現漏油現象，金門縣環保局今（17）日上午會同海、岸巡隊在周邊海邊佈放攔油索和吸油棉紙，嚴防進一步擴大汙染。
從廈門港一路漂到金門古崗海邊擱淺的「港泰台州」，在昨天下午開始出現漏油跡象，黑色油汙從船首溢出，入夜後隨著海流沖上岸。今天上午已遍布船隻坐灘的四周海域，估計汙染範圍約200公尺。
一早，當地民眾不斷趕至現場，發現黑色油漬十分厚重，大片沾黏在岸邊礁岩上，景況讓人怵目驚心，並不如縣環保局昨晚首勘後所指只是些許「油花」，憂心一旦汙染繼續擴大，將對當地海域帶來嚴重災害。
縣環保局已緊急採取應變措施，包括協調金門岸巡總隊出動20餘名官兵在岸邊佈放吸油棉紙和攔油索外，金門海、岸巡隊也派遣2艘CP艇和1艘多功能艇，利用上岸10時以後漲潮時分，在「港泰台州」輪四周海域佈放攔油索，遏阻油漬擴散汙染。
縣環保局指出，這些汙油可能是艙底的重油和柴油，因為船底坐灘破損溢出，日後將就相關的排汙費用，全數向船公司求償。
目前，廈門「東海救113」仍在附近海域待命，視船隻和海象狀況，再決定拖離岸邊的適當時機。交通部航港局11時許派員趕赴現場了解，下午也將邀集金防部、縣港務處、縣環保局和金門海、岸巡隊研議應變事宜。
(中時)
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