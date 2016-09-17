NBA》要球迷放過羅素 尼克楊：他跟我很好

尼克楊要球迷放羅素一馬，別再惡意修理他了。(美聯社資料照)

還記得羅素上季偷拍湖人隊友尼克楊偷腥對話引爆的風波嗎？儘管外界都認為羅素不成熟的做法，破壞湖人球員之間關係，「當事人」尼克楊17日反而跳出來替羅素說話，接受《TMZ》訪問表示，要大家放羅素一馬，他跟羅素之間很好。

之前羅素拍攝的手機短片意外曝光，內容是兩人在聊天時，尼克楊大膽討論自己背著未婚妻伊姬偷腥的事情，結果引爆軒然大波，尼克楊也因此跟伊姬解除婚約，兩人現在也各自找到新歡，讓這件偷拍風波逐漸散去。

可是不少球迷似乎不肯原諒羅素，最近在美國歌手德雷克演唱會現場，羅素被許多觀眾一起大喊，「藏好你的手機！」就是不希望羅素又拿出手機亂拍，由此可見他的形象有多差，難怪近日也在謠傳湖人想盡辦法把他交易出去。

(中時電子報)