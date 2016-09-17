高雄輕軌與腳踏車擦撞 老翁手腳擦傷送醫

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高雄輕軌今天上午行經成功二路、高雄夢時代附近，與1名路過騎腳踏車的老翁擦撞，老翁手腳擦傷送醫，這是輕軌營運上路以來首件撞傷人意外，肇事原因警方調查中。

這起車禍發生在上午10時餘，輕軌行經成功二路、夢時代附近時，與這名騎腳踏車的老翁擦撞，造成老翁手腳擦傷送高雄市阮綜合醫院急救。

阮綜合醫院說，這名老翁手腳輕微擦傷，並無大礙，老翁不願受訪，家屬也還未到醫院探視。

高雄輕軌今年7月正式營運，5月測試期間曾在高雄展覽館前發生列車與轎車擦撞案件，造成車頭掉漆，幸無人傷亡。1050917

(中央社)