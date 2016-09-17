BBC妙聞 啤酒成分竟有魚 素食者苦惱

英國廣播公司（BBC）精選本週多則新知妙聞，例如啤酒是葷的，含有魚的成分；紐西蘭鬧精子荒；1隻百歲龜繁殖力超強，有助同類免於滅絕危機；以及海豚似乎會以句子溝通等。

●啤酒是葷的

許多人或許不知道，啤酒含有魚製品。英國真麥酒促進組織（Campaign for Real Ale）現在一直在呼籲釀酒商研究替代品。但為何啤酒會有魚的成分？

一般提到啤酒成分，大多會列舉啤酒花、麥芽、大麥和水，外加酵母，幾乎不可能想到魚鰾，但其實啤酒可能都添加了魚鰾製成的魚膠。

這是19世紀就開始流傳下來的做法，當作澄清劑，讓啤酒看起來更透亮、更吸引人，釀酒商普遍使用這種無味的添加物，從大規模生產的品牌到小型釀酒廠都一樣。

●紐西蘭鬧精子荒

紐西蘭政府2004年推新法，禁止匿名捐精，並防止捐精者獲得任何報酬。捐精者還必須同意，子女18歲後有權知道捐精者身分。

此外，醫療給付有限，對診所來說不符成本效益，加上尋求捐精的同性戀和單身女性劇增，種種因素導致紐西蘭一直在鬧精子荒。

紐西蘭生育協會（Fertility Associates）的匹克（John Peek）表示，全國精子通常足以供約80個家庭，但申請的人數約是4倍，供不應求。

●英國格洛斯特1家Harvester餐廳已出現耶誕裝飾

格洛斯特（Gloucester）1家連鎖餐廳Harvester分店反其道而行，才9月就先立起耶誕樹，並掛上耶誕裝飾提前營造過節氣氛。

樹旁的告示寫著「耶誕節到了」，「2016年10月31日前訂位，6人同行免費贈送1瓶prosecco（義大利氣泡酒）」。其他許多商家也都開始提前搶攻耶誕商機。

1名37歲媽媽本月稍早說：「我不敢相信，我在艾斯達（Asda）超市看到在賣耶誕百果餡餅（mince pie），但盒上日期是耶誕節前2個月。我以為是印錯了，但我看架上其他盒日期都一樣是2016年10月26日。」

●百歲龜老當益壯

100歲的陸龜狄艾戈（Diego）在厄瓜多加拉巴戈斯群島（Galapagos）繁衍大約800隻後代，有助挽救同類免於滅絕危機。

●科學家首度錄下海豚交談

歷經數十年研究，科學家終於首度錄下海豚「交談」的聲音。

英國「每日郵報」（Daily Mail）網站報導，科學家發現，一對海豚透過喀嚓聲（clicks）和促發脈衝聲（pulses）形成特定的「單字」，理論上是用來建構能讓彼此溝通的句子。

為了記錄海豚之間的交流，研究人員特地研發出1款水底擴音器，最終換來這項突破性成果。研究人員觀察到，兩隻黑海瓶鼻海豚亞沙（Yasha）和雅納（Yana）會等對方的「句子」結束，才會做出回應。

研究人員表示，下一步就是打造海豚翻譯機，如此就能與牠們溝通。（譯者：中央社盧映孜）1050917

(中央社)