KUSO風災影片 青農小劍劍感謝分享

強颱莫蘭蒂肆虐南台灣，花蓮農民謝銘鍵（小劍劍）在臉書貼出以KUSO方式、反映嚴重災損影片，引起女星舒淇等人聲援。他今天感謝大家分享影片，強調沒有要求償，「農民單純要的是一條可以有良好的排水疏濬系統。」

中秋強颱莫蘭蒂挾帶強風豪雨襲台，造成農牧養殖業損失慘重，玉里鎮青農謝銘鍵在臉書PO影片，用KUSO的方式，無奈點出囿於沒經費，花蓮玉里鎮稻田已水深及胸，呼籲相關單位改進排水系統問題，引起網友迴響，目前已超過54萬人次點閱。

向來關心社會議題的女星舒淇也在臉書轉發謝銘鍵的短片，並寫道，「請問政府大人們怎麼辦？！就讓農民們辛辛苦苦打拚付之一炬嗎？！那你們在幹嘛？！」帶頭呼籲相關單位，解決農民的困境。

謝銘鍵今天在臉書上感謝每一個幫助他分享文章的網友，他也強調自己絕對沒有要求償，因為農民單純要的是一條可以有良好的排水疏濬系統，而不是農損後的災害補助，補助根本不是解決之道。

謝銘鍵臉書全文如下：

謝謝你們，每一個幫助我分享文章的網友。縣府以及農委會，農糧署跟其他相關單位都非常關心。農民也期待著會有消息到來。

還有個認識滿久的網友，忿忿不平的告知我說....新聞媒體斷章取義真的很可怕 拜託～就算要幫忙宣傳，也要說重點。

小劍劍並沒有要求償啊～～ 報導的記者們～請用正面的話語報導正面的影片，簡單來說...我們沒有要求償。

[農民單純要的是一條可以有"良好的排水疏濬系統。]而不是農損後的災害補助，補助根本不是解決之道。

把排水的問題解決，那就不會有所謂的農田淹滅跟災害補助了。因為文章轉貼太多，難免也會有人提出許多的質疑。

我家女王覺得，要我別浪費時間回應在"不重要的點上"，把留言刪除了。其實唯一"最假"的是雖然開朗面對....但是"內心"還是很難過。

大半年的用心栽培，簡單的三天風災就奪走心血。(這身為農民的最了解) [我不知道淋著雨，拍著戲時，是真的樂觀嗎?因為眼睛流下到底是雨水....還是淚水]

不管如何，再次謝謝網友們的幫助，等到11月其他安全無疑的農田收成後。在舉辦贈米活動，再次再次感謝網友們這次的幫忙。

務農夫婦，會在農田裡繼續搞笑的。送給你們最喜歡的"農家小劇場"，颱風宣導篇!

[感謝軍警醫消義工們，以及在颱風天還要堅守崗位的每個人的付出，加油，台灣會更好! ]1050917

(中央社)