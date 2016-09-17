高雄輕軌發生首宗擦撞人事故 原因待釐清

74歲曾姓老翁10時40多分騎腳踏車疑闖越輕軌路口，與行經夢時代站北側台肥公司路口的輕軌碰撞。(劉宥廷翻攝)

高雄輕軌首宗撞傷人意外！74歲曾姓老翁10時40多分騎腳踏車疑闖越輕軌路口，與行經夢時代站北側台肥公司路口的輕軌碰撞，所幸兩方車速都很慢，老翁送醫無生命危險；該段輕軌今年7月正式營運，但5月測試期間曾發生轎車搶快而擦撞，高捷呼籲人車遇輕軌共用路口時，請優先禮讓輕軌。

高捷表示，輕軌通過路口當時有警衛，且還有警示鈴聲，車速約時速30公里，但老翁是突然闖入，駕駛才會煞車不及，迎面撞上，目前事故已排除，恢復正常營運。老翁被車頭擦撞後，火速送往阮綜合醫院救治，左手肘、左大腿及腳踝輕微擦傷，前鎮警分局將製作駕駛、老翁筆錄，釐清車禍發生原因。

(中時)