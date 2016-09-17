楊偉中學歷造假案 媒體人劉益宏下周告發偽造文書

國民黨前發言人楊偉中學歷造假疑雲，愈演愈烈。繼名嘴歐崇敬、前立委蔡正元等人爆料、質疑楊偉中學歷造假之後，資深媒體人劉益宏今天上午在臉書上PO文，表示下周將親赴台北地檢署告發楊偉中學歷造假，涉嫌偽造文書罪，請求北檢依法偵處。

楊偉中是台大法律系肄業，曾就讀於國立政治大學臺灣史研究所碩士班，2012年發表論文，口考及格，因未上傳論文與辦理離校手續等故，未領有畢業證書。楊偉中接任行政院不當黨產處理委員會委員，遭名嘴歐崇敬爆料學歷造假。

前立委蔡正元甚至在臉書上PO文，質疑楊偉中碩士學歷造假，另前立委邱毅也在臉書痛批楊「身不正，有何資格審查複雜的黨產」，引發軒然大波。

楊偉中碩士學歷遭質疑後，於9月6日向政大申請了「英文碩士學位證明書」，並稱他研究所學位取得拖了很久，不過他未曾隱瞞，指蔡正元是「烏龍爆料」。

但資深媒體人劉益宏今天上午已在臉書上PO文預告：「我的速度一向很快，辦事（麻利）又講求效果，中秋節已經過了，下周法院上班時，將前往台北地檢署，對前國民黨發言人楊偉中，進行涉嫌偽造文書的告發。」

依據刑事訴訟法240條規定：不問何人知有犯罪嫌疑者，得為告發。另刑事訴訟法第228條第一項規定：檢察官因告訴、告發、自首或其他情事知有犯罪嫌疑者，應卽開始偵查。

(中時)