馬勒卡逼近 宜蘭市長視察防災
馬勒卡颱風逼近東台灣，今天（17日）宜蘭市長江聰淵視察防災措施，位於宜蘭市的嵐峰路因地勢關係，容易有淹水情形，江聰淵視察移動式抽水機布設狀況後，研議未來在嵐峰路埋設抽水管線，避免排水時封閉道路影響交通。
江聰淵指出，嵐峰路在颱風天或大雨時，必須用移動式抽水機排水應急，但要將嵐峰路北側的水抽往南側時，排水管必須橫跨路面而封路，但市區中封路容易造成交通混亂，不封路抽水又會影響到附近200多戶住家。
江聰淵表示，為了兼顧交通與避免淹水，研議將抽水管線預埋在嵐峰路下，屆時抽水機運作時就不用封路，也可正常抽水。
(中時)
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