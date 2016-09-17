MLB》魯克洛伊敲再見安 助遊騎兵穩居美聯龍頭
目前位居美聯龍頭的德州遊騎兵，今天迎戰奧克蘭運動家，一度處於落後的遊騎兵靠著9下魯克洛伊(Jonathan Lucroy )的一支戲劇性再見安打，終場以7比6逆轉擊敗運動家，在雙方3連戰中拔得頭籌。
本季已拿下14勝(5敗)的遊騎兵投手哈默斯(Cole Hamels)，今天表現卻不甚理想，儘管前4局送出4K，一度壓制運動家打線，但4局上卻遭K.戴維斯(Khris Davis)掃出一發2分炮，加上又接連被敲安打，單局失掉3分，陣腳已亂的哈默斯，6局上又出狀況，再度挨了艾布納(Brett Eibner)一之3分彈，總計先發6局被敲7安失6分退場。
但遊騎兵也不是好惹的，在6局下靠著連續安打追回2分，7局下高梅茲(Carlos Gomez)再一棒將球轟出左外野全壘打牆外，讓遊騎兵追至僅差1分，並球隊士氣大振，關鍵9局下，老將貝爾川( Carlos Beltran)先敲出一支二壘安打，隊友貝爾崔(Adrian Beltre)也獲得4壞保送，此時菜鳥捕手魯克洛伊逮中麥森(Ryan Madson)一顆四縫線的直球，擊出左外野的穿越安打，一口氣送回壘上2名跑者，終場遊騎兵就靠著這支再見安打，以7比6氣走了運動家拿下逆轉勝，也在主場3連戰的首役拔得頭籌，「我必須要出棒」魯克洛伊賽後：「隊友在得點圈，當時我嘗試將球拉至三壘方向做攻擊」。
被菜鳥敲出再見安打，運動家總教練馬文(Bob Melvin)也不禁讚嘆：「他們(遊騎兵)板凳戰力極具深度，替補球員的實力跟先發陣容實力一樣好」今日強勢取得逆轉勝的德州遊騎兵，目前以88勝60敗的戰績，持續穩居美聯的龍頭。
(中時電子報)
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