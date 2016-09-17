台中山區可能大雨 民眾避免前往
中央氣象局已對台中市發布大雨特報，台中市災害應變中心今天提醒民眾，山區可能有坍方落石、土石流發生，請儘量避免前往山區，以免發生危險。
根據最新中央氣象局資料顯示，馬勒卡颱風目前在宜蘭東南東方海面，暴風圈籠罩台灣東半部、南投及台中以北陸地，東北部及北部地區風雨將逐漸增強。
台中市災害應變中心今天召開第2次工作會報，由秘書長黃景茂主持，聽取各機關報告最新防颱工作進度。
黃景茂表示，馬勒卡颱風暴風圈已接觸台灣本島，未來12小時可能對台中市造成影響，雖然路徑偏東偏北，但仍提醒各局處、單位與區公所保持警覺；中央氣象局也對台中市山區發布豪雨特報，山區可能有坍方落石、土石流發生，籲請各單位提醒民眾避免前往山區。
消防局長蕭煥章表示，昨晚9時59分獲報3名釣客受困石岡水壩下游沙洲，已於昨晚11時50分由消防局搜救人員利用拋繩槍牽引繩並泳渡對岸，成功救出，民眾均無受傷。
蕭煥章指出，昨晚9時台中市已針對轄區山域列入警戒區範圍，並進行公告，也已通報各大隊確實掌握分隊人力狀況及各項救災器材整備及測試，及啟動消防災情查報通報機制，落實災情查報通報作為，加強各義消及民間救難團體聯繫作業。
台中市警察局指出，截至今天上午8時止，全市申請入山案件計265件1178人，經勸導未上山264件1177人，入山民眾1件1人，該名入山民眾已於昨日11時45分下山，對於颱風可能侵襲期間的登山遊憩活動案件，已依規定停止申請，並建議申請者取消或變更活動日期，以免危險。1050917
(中央社)
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