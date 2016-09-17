U23世棒賽分組出爐 中華隊與日本同組
10月28日開打的U23世界盃棒球賽的預賽分組出爐，B組是中華隊、日本、澳洲、尼加拉瓜、阿根廷與奧地利；A組為地主墨西哥、韓國、委內瑞拉、捷克、巴拿馬與南非。目前中華隊在日本進行移地訓練。
U23預賽分組採取世界排名的方式，B組有世界排名第1、第4的日本、台灣2個亞洲國家，另外，大洋洲的澳洲排名第13、美洲的尼加拉瓜排名18與阿根廷排名第27，歐洲的奧地利排名第33。
各組將取前3名晉級複賽，最重要的是在墨西哥蒙特雷舉行的U23世界盃算是國際頂級棒球賽事，這個賽會將發出690個世界排名積分，僅次於世棒12強大賽與世棒經典賽、排名第3，比賽名次的重要性不言可喻。
比賽城市的蒙特雷位在墨西哥東北商業中心，高度是海拔5、600公尺左右，高度不算太高，中華隊的表現應該不受影響，這裡有許多重要的國際企業座落於此，名列墨西哥富裕城市排名第2。
(中時電子報)
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