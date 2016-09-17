網瘋傳 女孩見歐巴馬和川普的反差合照
美國大選走到現在，各種謠言、口水戰，和意想不到的事情天天都在上演。最近網路上，瘋傳一位小女孩分別和歐巴馬和川普的反差合照，讓討厭川普的人又樂了。
美國密西根州因前陣子爆發鉛水危機，9歲小女孩科佩尼（Amariyanna Copeny）曾寫信向歐巴馬陳情，讓歐巴馬赴當地視察。後來，這位科佩尼還因此被封為「小弗林特小姐」（Little Miss Flint）。而川普14日也到了密西根州與科佩尼見面，但小女孩和川普合照時的表情有點惶恐，比起她早前與歐巴馬的溫馨擁抱有天壤之別。
與歐巴馬的合照中，科佩尼頭戴小后冠、肩上披著印有「小弗林特小姐」字樣的彩帶，與歐巴馬開心擁抱。而另一張和川普的合照，她則是一臉惶恐，背對著滿臉笑意用手捉住她的川普。照片一岀，立即引起網友瘋狂轉載。
雖然這位小佛林特小姐沒有投票權，但從她的表情也大概可窺見，川普在當地受歡迎的程度了。
(中時電子報)
新聞來源：Little Miss Flint: 9-Year-Old Child Seemed Afraid Of Trump, But Amariyanna ‘Mari’ Copeny Hugged President Obama
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