余祥銓自爆從小數學作業就靠爸 還白目嫌算錯
余天的兒子余祥銓日前上年代Much《最強大老師》透露小學時候，爸媽當時很紅，雖然不常到學校，但一到學校就引起轟動，老師、學生和家長都盯著他們看。「國小作業都是開學前一天爸、媽通宵幫忙用計算機趕工，結果還是錯誤百出。」
余祥銓回憶，小時候放假第一天，就會把厚厚的數學作業塞到抽屜最底下，一直到放假最後一天，才打苦情牌哭著說：「爸爸、媽媽我暑假作業一題都沒寫。」余天夫婦只好拿著計算機通霄幫忙寫作業，沒想到余祥銓隔天放學回家，還白目地說：「ㄟ，爸，你怎麼用計算機還算錯好多題。」主持人郭彥均笑說：「如果我是你爸，應該會想揍你。」現場來賓笑翻。
談到難忘的事，他說：「有一天睡在床上，爸爸喝醉酒拿著一個黑色塑膠袋回家。」然後往他床上倒了120萬現金，並對他說：「這是你爸一天賺的錢。」讓余祥銓從小對演藝圈有憧憬
，但郭彥均、愷樂聽完馬上撇清：「那是你爸爸，我們沒有喔。」
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。