余祥銓自爆從小數學作業就靠爸 還白目嫌算錯

余祥銓上節目談小時趣事，表情及肢體豐富。(年代提供)

余祥銓上節目談小時趣事。(年代提供)

余天的兒子余祥銓日前上年代Much《最強大老師》透露小學時候，爸媽當時很紅，雖然不常到學校，但一到學校就引起轟動，老師、學生和家長都盯著他們看。「國小作業都是開學前一天爸、媽通宵幫忙用計算機趕工，結果還是錯誤百出。」

余祥銓回憶，小時候放假第一天，就會把厚厚的數學作業塞到抽屜最底下，一直到放假最後一天，才打苦情牌哭著說：「爸爸、媽媽我暑假作業一題都沒寫。」余天夫婦只好拿著計算機通霄幫忙寫作業，沒想到余祥銓隔天放學回家，還白目地說：「ㄟ，爸，你怎麼用計算機還算錯好多題。」主持人郭彥均笑說：「如果我是你爸，應該會想揍你。」現場來賓笑翻。

談到難忘的事，他說：「有一天睡在床上，爸爸喝醉酒拿著一個黑色塑膠袋回家。」然後往他床上倒了120萬現金，並對他說：「這是你爸一天賺的錢。」讓余祥銓從小對演藝圈有憧憬

，但郭彥均、愷樂聽完馬上撇清：「那是你爸爸，我們沒有喔。」

(中時)