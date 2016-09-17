MLB》H.拉米瑞茲又開炮 紅襪再勝洋基

紅襪H.拉米瑞茲在3局下敲出陽春全壘打。（美聯社）

昨晚敲出再見全壘打，H.拉米瑞茲的球棒持續火燙，1局下先敲出1分打點安打，2局下再追加陽春紅不讓，加上右投巴克霍茲6局失2分的「優質先發」，與小布萊德利本季第25轟，幫助紅襪以7比4再勝死敵洋基，維持美聯東區領走優勢。

「我們只是上場放鬆但認真的比賽，眾志成城，盡可能去得到更多分數，如此而已。」拉米瑞茲說。他在近19戰敲出10轟、近9場敲6轟，今天的陽春炮飛行距離達442呎。

洋基超級新人G.桑契斯在5局上敲出兩分打點二壘打。（美聯社）

洋基超級新人G.桑契斯前3局打出兩次雙殺打，都讓攻勢受挫，直到5局上才以兩分打點二壘打討回顏面，一度追成1分落後。不過紅襪在6、7局各下兩城，拉開領先，也讓9局上巴特勒的兩分炮成為空響。

紅襪獲勝之後，在美聯東區續以兩場領先金鶯，占據分區龍頭。洋基吞下近來的3連敗，包括在芬威連輸兩場，與死敵紅襪的差距已拉開到6場之多。

(中時電子報)