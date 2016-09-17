颱風連發菜價飆 花蓮合作社釋高麗菜穩物價

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颱風接踵而來，菜價不斷往上飆，高麗菜一顆飆破新台幣百元，花蓮縣蔬菜運銷合作社經理潘文賢今天表示，合作社已釋出高麗菜，設法平穩物價。

潘文賢說，受到兩個颱風影響，花蓮果菜市場蔬菜到貨量少、價高；葉菜類遭受水傷，賣相差，價錢高，所幸運銷合作社釋出高麗菜，還能夠因應消費者需求。

花蓮市農會表示，颱風前菜價已經上漲近二成，現在又逢颱風，整體蔬果供應較為吃緊；颱風前夕，有些農友已先搶收作物，大家都擔心風雨過後，蔬果泡水，無法採收。

但颱風過後，菜價仍看漲，潘文賢指出，颱風過後，有的蔬菜來不急搶收，泡在水中；而已搶收之後的田區，還必須花時間栽種，因此，這段時間菜價應會往上攀升。1050917

(中央社)