將軍清垃圾 引發美麗的誤會
陸軍官校校長張捷颱風天清理樹倒照片，引發酸言酸語。張捷的老長官、退役中將吳斯懷說，張捷是有所為、有所不為的人，絕不是作秀。
張捷清理樹倒垃圾被po上網，在軍方引起爭議，有人認為他是在作秀；不過，更多人替他喊冤。
據軍方人士表示，颱風重創陸軍官校，學生都已放假，且學校的勤務連除衛哨及伙房僅有5員，校長為了讓學生回到學校，上課不受影響，身先士卒，清理垃圾，絕非作秀，只是盡量減輕弟兄負擔。
張捷的長官也表示，張捷在擔任109師裝騎連長時，是個勇於負責、有擔當、肯犧牲、愛部屬的好幹部，2年考績都是直屬連的第1名。
退役中將吳斯懷也在臉書上表示，陸軍官校校長張捷將軍，一張在校院內清理倒樹的照片引起兩種論點爭議，他無意論斷為將之道，但必須為他的老部屬說幾句公道話。
吳斯懷表示，他在六軍團指揮官任內，張捷先是擔任作戰處副處長，接著升任處長，任勞任怨，不伎不求，軍團推薦獲選國軍楷模，繼而佔將缺高昇裝甲旅長，一路走來是一位有所為、有所不為的將領，「我相信他絕不是為了作秀，博取長官青睞才親自去整理倒樹」。
吳斯懷說，哪些事應該將領親自帶頭做？那些事不應該或不需要？本來就是見仁見智的觀點，沒有清楚明白的分野，因人、因時、因地、因事而制宜，大眾可以評論，但無須酸言酸語，無限上綱到軍魂、武德，甚至嘲諷將軍人品，只為求官之說！「如果平時都不帶頭做，戰時他會跑前面嗎？」。1050917
(中央社)
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