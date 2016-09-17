漁船擱淺斜躺西子灣 水下抽油作業展開

因颱風擱淺西子灣的4艘漁船，其中兩艘昨晚拖抵前鎮漁港，另兩艘船身半傾斜水中，船側有破洞，為防漏油擴大，將抽除船艙燃油後再扶正，今天潛水人員下水，展開水下抽油作業。

莫蘭蒂颱風過境，造成前鎮漁港4艘漁船斷纜漂流至西子灣擱淺，港務公司即成立應變小組，第一時間佈放攔油索，並清除水域及岸際油污，同時要求船主須立即抽除船艙燃油並加派人手清除油污。

港務公司昨天持續加派人力及清潔船等機具協助油污清除工作，協助清除擴散至航道及漁港油污，並針對拖淺的「富冠606號」及「富冠707號」漁船，提供拖船及引水人支援並進行航道淨，使兩艘漁船舶昨晚順利拖帶至前鎮漁港，船身並已圍妥攔油索，防範二次污染。

仍擱淺於西子灣的兩艘「順天606號」及「永興發168 號」漁船因船身半傾斜水中，顧及船舶安全，將先完成抽油後再進行船身扶正，港務公司要求船身確實佈放攔油索阻隔確保不造成二次污染，為加速水域及岸際油污清除工作進行，港務公司投入自有人力及設備協助進行油污清除工作，務求明天完成水域及岸際的油污清除工作。

台灣港務公司說，「順天606號」船上尚有60公秉甲級柴油，「永興發168號」則還有60公秉航空油及350公秉甲級柴油，「順天606號」因船身右側機艙有破洞，直接扶正將造成機油嚴重洩漏汙染，因此須先抽除燃油後再行扶正，「永興發168號」船側也發現一處破洞，且船舶油料滿艙，船身重，扶正不易且有危險，需先行抽除燃油後再扶正移除。

港務公司表示，繼昨天投入上百人力後，今天將再加派30位人力清除水域及岸際油污，「順天606號」上午派遣潛水人員尋找水下油孔位置，並了解是否可進行接管，若順利將可直接進行燃油抽除作業；「永興發168 號」上午也派遣潛水人員下水找尋油艙位置，進行船底鑽孔作業展開抽油。 1050917

(中央社)