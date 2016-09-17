馬勒卡北上 台鐵宜蘭北迴線傍晚恢復營運

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颱風馬勒卡逐漸北上，台鐵今天中午宣布，晚間6時後，宜蘭線和北迴線視風雨情形陸續恢復正常行駛，但平溪線及深澳線仍全日停駛。

中颱馬勒卡來勢洶洶，今天下午6時以前台鐵北迴線、宜蘭線都停駛，不過，隨著颱風逐漸北上，台鐵今天中午宣布，晚間6時以後宜蘭線及北迴線將視風雨情形陸續恢復正常行駛：上行列車自237次、下行列車自174次開行。

支線部分，平溪線及深澳線仍維持全日停駛，阿里山森鐵受土石流影響，嘉義－奮起湖間停駛，至於其他路線則維持正常營運。

台鐵提補充，旅客若是購買海上颱風警報發布期間的車票，可於1年內持未使用車票到各車站辦理退票，免收手續費。1050917

(中央社)