搶救金門災情 國軍派機載員搶修

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內政部消防署今天表示，金門地區因莫蘭蒂颱風造成電力受損等情況，國軍預定在今天15時，派遣5架次軍機從清泉崗機場起飛，運送包括緊急搶修所需機具、電力工程車5輛，以及24名技術人員，赴金門進行搶修。1050917

(中央社)