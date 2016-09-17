將軍清垃圾 po照老師說原委
陸軍官校校長張捷將軍清理倒樹照片，引發酸言酸語，拍照的朱姓老師臉書說原委，他說，校長幫宿舍老師清理斷樹，體現尊師重道，怎麼被形容成負面。
莫蘭蒂颱風重創南台灣，陸軍官校也受害，張捷將軍中秋節當天，留守官校，為了讓學生收假後正常上課，身先士卒整理校園，連同清理老師宿舍。照片被po上網引起部分酸言酸語。
拍照的朱姓老師今天在臉書上說明原委，他說，颱風重創南台灣，陸軍官校損失慘重，張捷指揮復原官校之際，也派出25官兵支援附近社區重建，並親自率弟兄到老師宿舍清理斷樹殘枝。
朱姓老師說，張捷體現官校尊師重道的優良校風，足為國軍之光，怎麼被形容成負面？1050917
(中央社)
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