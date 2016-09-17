高雄輕軌撞腳踏車 老翁送醫

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一列高雄輕軌今天上午行經成功二路台肥公司前與1名路過騎腳踏車的老翁擦撞，造成老翁手腳擦傷送醫，這是輕軌營運上路以來首件撞傷人意外，肇事原因警方調查中。

這起車禍發生在上午10時40分左右，這名老翁戴妥單車安全帽行經成功二路台肥公司前，與輕軌列車擦撞，老翁當場人車倒地，雖然列車及時煞住，但老翁單車已被撞得變形橫躺列車車頭下，所幸老翁僅手腳擦傷送高雄市阮綜合醫院急救。

阮綜合醫院說，這名老翁左手肘、左大腿及腳踝輕微擦傷生命徵象正常，送醫後並無大礙。

高雄輕軌今年7月正式營運，5月測試期間曾在高雄展覽館前發生列車與轎車擦撞案件，造成車頭掉漆，無人傷亡。1050917

(中央社)