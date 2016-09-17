回憶大學風災慘況 柯志恩向國軍致敬
中秋連假莫蘭蒂、馬勒卡颱風前後侵台，國民黨立委柯志恩回憶起大學畢業考前，因颱風來襲水淹到腰部以上，國軍進駐校園救災，同學在背考題之餘不忘評斷誰看到的士兵比較帥。
中國國民黨籍立法委員柯志恩上午在社群網站臉書（Facebook）上發文向救災的阿兵哥致敬。她說，這次南部受災嚴重，樹倒水淹土埋，滿目瘡痍；災後重建的畫面，除了政府高層搭配穿著繡有名字的民意代表一定會出現外，還有穿著厚重迷彩軍裝的年輕士兵，忙著清泥搬樹，馳援防救。
柯志恩說，就是這個時刻，沒有人會對軍人有任何的批判不敬，只有滿滿的感謝。
柯志恩也回憶起30年前念政治大學時，畢業考前幾天因颱風來襲，水淹到腰部以上，泥濘的土味現在想來仍心有餘悸；她說，當時校園有大批阿兵哥進駐清理，穿著短褲拖鞋應考的女同學們，「還不時與年輕力壯的阿兵哥們互換眼神，背考題之餘還不忘評斷誰看到的士兵比較帥」。
柯志恩表示，幾十年來台灣不知經過幾次重大災難，國軍還是站在救災的第一線，頂著高溫彎低腰身，盡責的讓殘破家園復原；不管現在的女學生如何看待新時代的阿兵哥，「我們這些大嬸可是要深深的一鞠躬，感謝我們的阿兵哥，你們真的辛苦了！」1050917
(中央社)
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