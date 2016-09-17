親母弒4子 大陸社會的盛世螻蟻現象

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中國大陸社會貧富差距兩極化，有人形容一邊是酒池肉林，一邊飢寒交迫。甘肅農村婦女楊改蘭不久前以斧頭砍死4名幼子，悲劇震驚了大陸社會，也引發「盛世螻蟻」之說。

綜合中共人民網等陸媒報導，楊改蘭8月底用斧頭砍死4名年幼子女後服毒自殺。事發後8天，她在外打工的先生也服毒身亡。

英國廣播公司（BBC）中文網今天報導，許多人將矛頭指向大陸的扶貧和低保（最低生活保障）制度；但也有人說，楊改蘭悲劇不完全是扶貧問題，也包括家庭不和以及缺少社區關愛和幫助。

首先從經濟層面來看，楊改蘭一家6口全靠丈夫外出打工的人民幣3000到4000元收入生活，但是當地官員卻根據硬性規定，在3年前取消了他們一家低保資格，因為低保標準是年收入2300元。

中國經濟的快速成長造就了許多億萬富豪和富裕家庭，但天平另一端的貧困人口也在激增。

BBC引述聯合國的數字，中國大陸仍有約5億人口處於貧困狀況。貧富差距持續擴大，尤其農村貧困人口的狀況更讓人擔憂。

在這種背景下，楊改蘭事件再次凸顯大陸低保制度以及扶貧計畫的缺欠與薄弱。

有專家指出，扶貧只是救急機制，不能解決根本性問題。真正的扶貧應是讓民眾有經濟自主權和自由權。

這起悲劇震驚了大陸社會，社群媒體充斥各種議論和感慨，其中「盛世螻蟻」之說廣泛流傳，也最引人關注。

大陸官媒卻試圖淡化此事，稱為「極端特例」。

除了經濟問題，在家庭方面，農村婦女面臨的生活壓力及心理健康問題，導致服毒自殺現象非常嚴重。

報導引述世界衛生組織（WHO）的報告說，大陸女性自殺率高於男性，農村婦女的自殺率尤其偏高。

隨著大陸城市化的進程，大批農村青壯年外出到城市打工，留下婦女、老人和兒童留守家中。

農村女性不但要照顧家人，還肩負農活等生活重擔，心理健康問題往往遭到忽視。

此外，大陸網上也流傳，楊改蘭的丈夫因家貧入贅楊家而遭歧視，家庭因此不和。

楊改蘭事件後，當地官方昨天公布調查處置情況，縣、鎮、村共6名官員遭警告、撤職等處分。

BBC的文章表示，當地官員對此事的處理確實有責任，但是懲處幾名官員是否就能解決大陸低保和扶貧工作的根本性制度問題，以及對農村女性的心理關懷等？

文章質疑，「楊改蘭事件是否還會在其他地區重覆上演？答案恐怕有點不言而喻。」1050917

(中央社)