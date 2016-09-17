全台公然塗鴨恐嚇 男子屏東潮州被逮
在台北、中壢及台中等地，以「青少年純潔騙殺全國」塗鴨字樣，讓民眾心生恐懼的嫌疑人，昨晚在屏東潮州塗鴨時被逮，58歲的張姓男子身著僧服，向警方表示，社會對他不公平。
張嫌昨晚穿著袈裟，在潮州鎮民治橋上與旁邊的號誌燈桿，用奇異筆寫下「青少年純潔騙殺全國」等字，民眾看到他行跡可疑，立即向警方報案，警方到場後，發現張嫌正在使用膠水要將傳單張貼在燈桿上，阻止後帶回警局詢問。
警方將張嫌帶回派出所後，發現張嫌就是近日在全台北各地塗鴨的嫌疑人，張嫌一路搭火車南下，只要有下車就塗鴨，警方初步統計，張嫌在台北大直塗鴨7處、桃園中壢1處及台中烏日3處，全國至少塗鴨13處。
警方調查，張嫌曾涉及妨害兵役、竊盜、強盜、毀損案，戶籍雖設在台北市，但居無定所。
對於犯案動機，張嫌語焉不詳，只說「我要司法改革，社會對我不公平」。潮州警方依毀損罪及恐嚇公眾安全罪移送偵辦。10550917
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。