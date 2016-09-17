全台公然塗鴨恐嚇 男子屏東潮州被逮

在台北、中壢及台中等地，以「青少年純潔騙殺全國」塗鴨字樣，讓民眾心生恐懼的嫌疑人，16日晚間58歲的張姓男子身著僧服在屏東潮州塗鴨時被逮。圖為他在屏東潮州塗鴨的字樣。（潮州警方提供）中央社記者郭芷瑄傳真 105年9月17日

在台北、中壢及台中等地，以「青少年純潔騙殺全國」塗鴨字樣，讓民眾心生恐懼的嫌疑人，昨晚在屏東潮州塗鴨時被逮，58歲的張姓男子身著僧服，向警方表示，社會對他不公平。

張嫌昨晚穿著袈裟，在潮州鎮民治橋上與旁邊的號誌燈桿，用奇異筆寫下「青少年純潔騙殺全國」等字，民眾看到他行跡可疑，立即向警方報案，警方到場後，發現張嫌正在使用膠水要將傳單張貼在燈桿上，阻止後帶回警局詢問。

警方將張嫌帶回派出所後，發現張嫌就是近日在全台北各地塗鴨的嫌疑人，張嫌一路搭火車南下，只要有下車就塗鴨，警方初步統計，張嫌在台北大直塗鴨7處、桃園中壢1處及台中烏日3處，全國至少塗鴨13處。

警方調查，張嫌曾涉及妨害兵役、竊盜、強盜、毀損案，戶籍雖設在台北市，但居無定所。

對於犯案動機，張嫌語焉不詳，只說「我要司法改革，社會對我不公平」。潮州警方依毀損罪及恐嚇公眾安全罪移送偵辦。10550917

(中央社)