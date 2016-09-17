接連颱風未出海 外籍漁工也來秋節歡樂派

中秋節連假，到處可見賞月烤肉，連受僱的外籍漁工，也難得三五好友同聚一起在異地中秋同樂，舉杯邀明月，同時向遠方的親友報平安和賀節。

今年的中秋假期，恰巧碰上了「莫蘭蒂」和「馬勒卡」2個颱風來襲，海上的風浪過大，漁船也大都暫停出海作業，漁工難得有一個秋節連假。

由於秋節連假，漁工也入境隨俗，船主提供颱風前所捕獲的魚、蝦或蟹等漁貨，供漁工們在碼頭或人行道旁，三五好友相招秋節烤肉等過節歡樂派，感受一下在異地過節的氣氛，每位漁工都很High。

受僱在澎湖的外籍漁工總數約有2000人左右，其中以來自越南與印尼居多。1050907

(中央社)