產後5個月跑半馬 美媽邊跑邊擠奶完賽
今年4月才生下寶寶的楊恩（Anna Young）知道，若她想參加產後第1場半馬，途中必須為擠母乳而停下來。但她不知道的是，她的行為會鼓舞其他哺乳中的母親。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，這位猶他州（Utah）媽媽參加芮維爾大楊木半程馬拉松（Revel Big Cottonwood Half Marathon），當她需要擠奶時已跑了8公里。楊恩當時覺得自己身體狀況良好，所以決定只是慢下速度，邊走邊擠奶，以避免浪費太多時間。她在賽後表示，當她發現比賽攝影師拍下這幕時，感到非常高興。她也決定將照片上傳到「忙於餵奶」（Occupy Breastfeeding）組織的臉書（Facebook）粉絲專頁。
她在臉書貼文中寫道：「產後5個月的我昨天參加了半程馬拉松。我必須在凌晨4時30分出門，比賽6時45分就會開始。我出門前先餵了我女兒母乳，之後我在跑過8公里後擠好奶，並在通過終點線後再餵她1次。『忙於餵奶』組織與國際母乳會（Le Leche League）促使我找到能夠參賽又能照顧女兒的方法。#哺乳普及化。」
這篇貼文得到近1萬個讚與回覆，數十位女性感謝她分享她的經驗。
楊恩以每公里12分49秒的速度跑完全程，並以1小時44分鐘成績完賽。
她的寶寶也在終點線後等待著恭喜媽媽，還有喝奶。（譯者：中央社廖禹揚）1050917
(中央社)
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