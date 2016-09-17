西方垃圾飲食多肉 增阿茲海默風險

阿茲海默症是失智症的成因之一，是常見於老年人的中樞神經退化性疾病。 (達志影像/shutterstock提供/示意圖)

阿茲海默症是失智症的成因之一，又被叫做腦退化症，是一種常見於老年人的中樞神經退化性疾病，在全球、失智症患者不斷增加，根據2015年全球失智症報告顯示，又新增了990萬名失智症患者，平均每3秒就多1人，而在台灣，失智人口也逐年增加，不少家庭為此煩惱。

日前就有最新研究指出，西式大量對於肉類攝取的飲食模式，會增加人們罹患阿茲海默症的風險，提出這項研究結果的葛蘭特(William Grant)博士，已經研究阿茲海默症的病理病因多年，他表示，從生態研究與實際觀測來看，已經有越來越多數據能夠證明他提出的這項研究結果。

葛蘭特博士針對全球飲食習慣變化，對罹患阿茲海默症的風險有何影響做了調查，他先列出了全球10個阿茲海默症較為嚴重的國家，包括巴西、智利、古巴、埃及、印度，外蒙古、奈及利亞、韓國、斯里蘭卡以及美國，並將觀察結果跟官方飲食習慣進行交叉比對。

他發現如果當地飲食結構傾向於西方飲食習慣，則都會增加患病風險，對於肉類大量攝取的飲食消費習慣，是主要因素，其中也包含了雞蛋與高脂肪的乳製品。

而與這些患病高風險國家飲食習慣相比，地中海飲食習慣的國家，其人民罹患阿茲海默症的機率僅有一半，又例如像印度、日本等這些以傳統飲食習慣為主的國家，患病機率又會更低。

(中時電子報)