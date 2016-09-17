颱風襲台 士林區工廠起火未有人傷亡

台北市延平北路7段附近1間工廠17日中午發生火警並冒出濃煙，消防局獲報後派出大批消防人車到場，所幸火勢已侷限且無人受傷，但因建築物恐有塌陷之虞，消防員仍在場進行管制。（民眾提供）中央社記者劉建邦傳真 105年9月17日

台北市延平北路7段附近1間工廠今天中午發生火警，消防局獲報後派出大批消防人車到場，所幸火勢已侷限且無人受傷，但因建築物恐有塌陷之虞，消防員仍在場進行管制。

消防局中午12時初獲報，延平北路7段巷弄間1間工廠有濃煙冒出，派出水箱車16輛、特種車3輛、救護車2輛，共64名救災救護員到場，經過約半小時搶救，火勢已侷限，所幸無人在廠房內，未有傷亡傳出，但因建築物疑似因起火燃燒有塌陷之虞，消防員仍在場警戒。

詳細起火原因仍待進一步調查釐清。1050917

(中央社)