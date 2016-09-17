克服天候！中市烏日溪尾大橋年底通車

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烏日溪尾大橋今年底通車，雙拱鋼拱橋等三種型式和設計工法，將成為新地標。（盧金足攝）

國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程的溪尾大橋工程，全長2.088公里，預計9月底提前完工，年底通車，改善溪尾里居民舟車勞頓問題，建構南台中完整運輸路網，建設局長黃玉霖表示，為配合完工期程，今年度第二次追加預算提出1億1901萬元工程預算案，希望爭取市議會支持，強化完備工程品質，健全生活圈道路系統。

建設局表示，國道三號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程施工因橫跨烏溪受水流影響甚鉅，汛期間施工困難度高

，施工執行及控管層面，透過定期施工會議，團隊間也通力合作，共同克服天候無法抗力因素，讓工程提早完工，如期如質通車。

黃玉霖指出，目前工程進度相當順利，後續也規畫由工程終點，即溪尾里慶光路延伸計畫道路，跨越貓羅溪連接彰化縣芬園鄉台14線，串聯彰化、南投鄰近鄉鎮路網，將使周遭交通更便利，並串聯起大中部共同治理大生活圈。

為讓溪尾里居民能早日使用通行，建設局在105年度地方總預算第二次追加預算追加1億1901萬元工程費，若順利獲得市議會通過，將能強化並完備工程品質，也可縮短城鄉間公共設施發展距離，帶動地方發展。

該項工程包括烏溪堤岸外的南岸路堤段、北岸路堤段工程，及橫跨烏溪橋梁工程溪尾大橋，橋梁工程是主要施作項目，橋梁主結構長達1.3公里，採複合式設計，結合鋼構、吊索、鋼筋混凝土三種元素，以連續雙拱橋搭配兩側各雙塔脊背橋的特殊橋型設計結構體。

同時，也依橋梁落墩位置及跨距不同，設計斷面採五跨連續的鋼箱梁橋、雙塔柱的鋼構脊背橋及位於烏溪中央的雙拱鋼拱橋等三種型式，呈對稱配置，溪尾大橋造型及設計工法，成為交通動線的亮點。

(中時)