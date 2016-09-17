環球科大新住民專班 開拓未來新領域
環球科技大學首創開辦新住民專班，今天舉辦新生研習營，以「終身勤學習，技職有藍天」主題，鼓勵新住民開拓學習、生活與職場的新領域。
環球科大終身教育處上午舉辦新生研習營，邀請前教育部長、現任台灣教育大學系統總校長吳清基專題演講「終身勤學習，技職有藍天」，舉出企業界、學術界頂尖人士，很多來自技職學府，期勉在職進修學子，充實中文、通識能力、人文素養等，從學習中拓展新未來。
環球科大校長陳益興表示，希望透過新生研習營，建立學生自信心，鼓勵充實未來學習生活，並在學習過程中鍛鍊出創新力，因為創新力等於競爭力，迎向美好新未來。
穿針引線協助開辦新住民專班的二專企管系二年級學生謝麗娜，從印尼嫁來台灣16年，華語流利，目前也兼任司法通譯，她說，民國107年教育部開放小學學習東南亞母語，講師要有學歷背景，因此建議學校開辦新住民專班，並鼓勵新住民姐妹就讀。
從柬埔寨嫁來台灣14年的吳金花說，有考取中餐丙級證照等，經新住民姐妹介紹，才知符合高中同等學力資格，老公以平常上班忙碌且照顧家庭時間不許可等理由不很贊成，她回答不要再浪費時間了，就是要去，於是帶著一半任性報名就讀，能有新學習覺得很好。
環球科大新住民專班學生25人，來自中國大陸、印尼、越南、柬埔寨等國，開學第一天大家都好高興，紛紛表示，到了學校新環境，感受到可以吸收很多新知識，感覺很棒，直說「讚」。1050917
(中央社)
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