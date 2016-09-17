嘉義山區豪雨 道路落石坍方中斷

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中颱馬勒卡來襲，嘉義縣山區17日累積雨量最高已超過220毫米，傳出山區部分道路因落石坍方中斷，幸無人員傷亡。圖為怪手在竹崎159甲線坍方處搶通道路。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 105年9月17日

中颱馬勒卡來襲，嘉義縣山區累積雨量最高已超過220毫米，傳出山區部分道路因落石坍方中斷，幸無人員傷亡。

中度颱風馬勒卡來襲，嘉義山區從今天凌晨4時起，就出現明顯雨勢，尤其是竹崎鄉奮起湖地區上午8時至9時的時雨量高達75.5毫米，雨勢驚人。

而且，今天直到下午1時的累積雨量前5名都是嘉義山區，包括阿里山鄉、竹崎鄉、番路鄉，以竹崎鄉光華村石磐龍的累積雨量223毫米最高，其次是阿里山國小的216.5毫米。

嘉義山區驚人雨勢，傳出部分道路落石、坍方而中斷，包括梅山鄉的縣道162線42公里處有落石，路未中斷，清理中；鄉道152線6.5公里處，落石坍方，道路中斷，搶通中。

另外，阿里山鄉的來吉5鄰橋便橋聯絡道，遭沖毀路斷。竹崎鄉的縣道159甲線27公里處及42公里處崩塌，道路中斷，搶通中；縣道169線20.7公里處崩塌，道路未中斷，清理中；文峰村大坑路中斷，搶通中。1050917

(中央社)