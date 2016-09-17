受刑人領46K被眼紅 陳沂「一句話」讓酸民閉嘴

陳沂常在臉書評論新聞議題。(圖/本報系資料照)

屏東監獄生產的醬油，因為恰逢中秋節熱銷，也讓參與製造的受刑人分得4萬6千多元勞作金，遠遠超過監所員工所得，對此也讓陳沂在臉書開砲反嗆，一句話就讓酸民全都閉嘴。

陳沂中肯評論深獲網友肯定。(圖/取材自陳沂臉書)

據悉這些受刑人因為分得四萬六勞作金，超過監所員工一個月不到4萬的薪水，因此才向媒體爆料，為何他們吃喝住都政府提供、政府養，還能單領這麼多錢，甚至痛批「對罪人太好」，陳沂則是看不慣這些人酸葡萄心理，便在臉書回嗆「不然你自己進去關不就得了」，短短一句話讓網友頻頻叫好，甚至還有人留言嘲諷這些酸民「做多領多，是有什麼好靠腰的，沒做事的天天領年終領，怎麼不去靠呢」。

(中時電子報)