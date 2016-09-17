陸鎖定三中一青 兩岸青創基地遍地開花

-創客風潮來了專題之六十九中國大陸近年陸續成立海峽兩岸青創基地，提供有志創業的台灣青年諸多優惠。然而創投錢滿天飛絕不是成功創業的保證，為了避免走冤枉路，也要「貨比三家」慎選基地才不會吃虧。

大陸近年掀起「大眾創業，萬眾創新」浪潮，並積極向台灣青年招手，中國大陸國務院台灣事務辦公室目前已在江蘇、福建、北京、廣東等11個省市批准設立53個海峽兩岸青年創業基地與示範點。

2015年6月掛牌的廈門兩岸青年創業創新創客基地是大陸第一個、也是唯一一個在自貿區設立的青創基地，並被大陸國台辦授予「海峽兩岸青年創業基地」稱號，濃濃的「台味」則是最大特色。

各地方政府為了配合高層政策，紛紛在轄區所屬的海峽兩岸青年創業基地頒布不同的優惠政策，例如瀋陽市三好街兩岸青年創業園，當地政府還專門為台灣青年推出「四個一」政策。

「四個一」包括「一證」，指的是台灣青年創新創業證；「一桌」則是免費獲得一個工作室，期限最高為一年；「一卡」是可獲得人民幣2000元的創業卡；「一床」指的是讓創業者入住所謂的人才公寓，享受免費洗衣、打掃等服務。

林佩瑩就讀大學時就想到大陸發展，畢業後主動打電話聯絡上海（金山）海峽兩岸青年創業基地，說明自已的活動策畫專長，沒想到對方立刻請她協助經營青創基地的臉書粉絲團，讓她接到創業後的第一個案子。

她今年8月在台北舉行的「上海海峽兩岸青年創業大賽」上向中央社表示，自己隨後也在上海（金山）海峽兩岸青年創業基地創辦企業管理咨詢公司，從事網路企業形象策劃、公關活動策劃和創意、設計服務等。

除了14億人口的市場規模，吸引林佩瑩的還有基地的零租金、零成本、零負擔「三零政策」，只要拎著行李就可以直接入駐。她認為，這樣的政策對創業青年來說很方便，直接幫大家找到了創業的根據地。

這些對台青的優惠政策，則是受到2014年3月太陽花學運的影響，大陸重新評價青年對兩岸關係發展的重要性，並將「三中政策（中小企業、中低階層、中南部民眾）」進一步納入青年，變為「三中一青」。

35歲的林子凱10年前就到大陸創業，目前手下至少有6間公司在運作，事業版圖也拓展至東南亞，他所帶領的團隊「17創空間」目前負責經營53個兩岸青創基地之一的廣東省東莞松山湖海峽兩岸青年創業基地。

林子凱已輔導帶領大約60個創業團隊，他觀察，不少台灣創業者錯把大陸當作是一個市場，事實上每個省份都有其特性，創業者一開始應對各省市做深入的研究，才能開發出適合生存的產品。

53個海峽兩岸青創基地，到底哪一個才適合自己落地生根？林子凱說，基地的口碑很重要，若已有進駐的台灣項目，則可向這些「學長姐」打聽，也要留意基地聯絡人會否刻意迴避某些問題，並且親自到基地參訪。

由於部分青創基地以外包方式經營，林子凱認為，創業者在選擇基地時，也要留意經營的團隊是否為「創業型團隊」，領導的人是否曾經成功創業，又成功帶出多少創業團隊，這些都是評估指標。

雖然大陸各地方政府為求表現，祭出各種利多招攬人才，但林子凱強調，創業者還是要著眼於市場，而不是從各種補貼與融資來進行獲利，「外來的補助是救急不救貧，創業者要有自立自強的準備」。1050917

(中央社)