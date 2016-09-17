暴潮加颱風 淡水遊客撈蝦又釣魚
中颱馬勒卡來勢洶洶，又適逢大潮，恐造成海水倒灌，淡水區公所已在河岸邊堆起沙包防颱，警方也在河岸拉起封鎖線，但今上午淡水無明顯風雨，偶爾還能見陽光露臉，有不減玩興的遊客逛街觀浪，還有人撈蝦釣魚，讓警方「趕到手軟」。
淡水河於今上午11時和晚間11時達到暴潮警戒，淡水河水位高漲，地勢較低的海關碼頭可見明顯積水，新北市政府放颱風假讓民眾防颱，今上午卻有民眾為欣賞大浪而聚集淡水河邊，員警驅散時還被質疑「無風無雨，為何不能在河邊」，收到勸導單才肯離開，警方今上午已開出近20張勸導單。
(中時)
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