暴潮加颱風　淡水遊客撈蝦又釣魚

颱風來襲，仍有民眾穿雨衣在淡水河畔釣魚。（陳柔瑜攝）

颱風來襲，卻有民眾趁著大潮抓蝦撈魚。（陳柔瑜攝）

新北市今日放颱風假讓民眾防颱，但街頭藝人仍為生活工作。（陳柔瑜攝）

馬勒卡來勢洶洶，警方加強驅趕淡水河畔民眾。（陳柔瑜翻攝）

馬勒卡來勢洶洶，警方加強驅趕淡水河畔民眾。（陳柔瑜翻攝）

中颱馬勒卡來勢洶洶，又適逢大潮，恐造成海水倒灌，淡水區公所已在河岸邊堆起沙包防颱，警方也在河岸拉起封鎖線，但今上午淡水無明顯風雨，偶爾還能見陽光露臉，有不減玩興的遊客逛街觀浪，還有人撈蝦釣魚，讓警方「趕到手軟」。

淡水河於今上午11時和晚間11時達到暴潮警戒，淡水河水位高漲，地勢較低的海關碼頭可見明顯積水，新北市政府放颱風假讓民眾防颱，今上午卻有民眾為欣賞大浪而聚集淡水河邊，員警驅散時還被質疑「無風無雨，為何不能在河邊」，收到勸導單才肯離開，警方今上午已開出近20張勸導單。

(中時)