颱風來襲 中市府籲雇主留意員工勞動權益
馬勒卡颱風登「台」，台中市政府勞工局提醒全市事業單位，颱風假並非假期，而屬天災，若勞工的工作地或居住地其中之一，宣布停止上班上課，勞工如未出勤，雇主宜不扣發工資，且雇主不能扣發給全勤獎金、資遣或要求勞工補班；而颱風天如原本屬勞工應工作之日，勞工出勤無補假問題，如果在颱風天勞工出勤，建議雇主應多給工資，並提供交通工具、津貼或其他必要協助。
勞工局長黃荷婷表示，若事業單位為因應天災、事變或突發事件，有使勞工延長工時超過一日12小時的情形，應於延長工時開始後24小時內通知工會，無工會者，應報當地主管機關備查。
若須勞工停止假期出勤，停止假期的工資應加倍發給，並於事後補假休息，另於事後24小時內，詳述理由，報請當地主管機關核備。
勞工局提醒，各事業單位可透過該局「勞動權益通APP」建置的天災、事變或突發事件出勤勞工名冊專區，上傳出勤勞工名冊，以利勞工局即時掌握勞工出勤情形。
黃荷婷呼籲，事業單位應考量天候狀況、勞工安全等因素，不得強迫員工於颱風假當日出勤執行職務，尤其是有外送的飲料店、小吃店、大型百貨公司及電影院等行業，以維護勞工生命安全，並避免職業災害發生。
(中時)
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