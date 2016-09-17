劉翔再婚 前妻暗諷：問問運動員都做了什麼
大陸跨欄好手劉翔去年結束與前妻葛天短暫婚姻後，近日傳出與現任女友、撐竿跳運動員吳莎低調再婚，消息傳開後，不少網友都湧入葛天微博酸她昔日假懷孕逼婚的傳聞，惹來本尊親自回應：「本人闢謠，假的」，還稱：「負責任告訴你什麼都沒做，問問你的倆運動員做了什麼吧」，引發外界不少遐想。
劉翔前年與女星葛天閃電結婚，沒想到不滿一年，兩人又雙雙宣告離婚，網上盛傳葛天佯稱懷孕才逼婚成功，真相曝光後便被劉翔甩了，雖未獲證實，但葛天之後上實境秀，曾哭泣說：「現在的人東西壞了就想換」、「至少我還承認這段感情它在我的生命中發生過，現在據說是，（他）把我的東西全刪了」，似乎對前夫舊情未了。
近日劉翔上節目，自曝和女友吳莎結婚，葛天15日發中秋祝賀文，卻引來網友翻舊帳，有人說：「你說沒有就沒有，找誰證明去人家那邊啥都沒說，你咋天天捆綁你前夫，名氣你有了，好聚好散，別在這裝可憐。」她回應：「誰都知道該找誰證明，能出來說句話嗎？既然你這麼說我，那就請當事人堂堂正正的站出來說一句！對天對地對良心的真話吧，我是清白的。造謠假孕的人會有報應的！」還反批網友：「問問你的倆運動員做了什麼吧」，火力全開並把矛頭指向前夫。
(中時電子報)
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