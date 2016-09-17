颱風釀災 中山大學損失逾2千萬
教育部統計莫蘭蒂、馬勒卡颱風造成的校園災損，累積已達新台幣3億8200萬元，其中緊鄰西子灣的中山大學，部分校舍損毀，沿岸受損嚴重，估計損失達2015萬元。
中山大學鄰近高雄港，多艘大型漁船擋不住莫蘭蒂帶來的強風，纜繩斷掉漂到西子灣擱淺，並有一位船員落海而死。校園內許多樹木被吹倒，包括菩提廣場的4棵菩提樹，師生感到不捨。
中山大學蒙受颱風災損，根據校方最新統計結果，包括校舍、沿岸毀損、道路邊坡受損等，估計金額達2015萬元，是國內各級學校之最。
屏東縣恆春國中也損失慘重，屋頂鐵皮被吹翻，校舍嚴重漏水，估計損失達1920萬元。高雄市教育局所轄體育場館，也有多處圍籬傾倒、屋頂毀損，估計總損失約4000萬元。
由於馬勒卡颱風緊接而來，教育部將兩颱風災損合併，持續滾動更新，後續將清查實際災損，並視情況向國防部申請人力支援，協助校園復原。1050917
(中央社)
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