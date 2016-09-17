陸002航艦再受關注 肯定採彈射設計

中國大陸一些網站近日刊登據稱是航空母艦艦載戰鬥機殲-15的彈射版，隨即引起外界對大陸自行研製第二艘航艦的猜測。

綜合大陸網站的分析文章，隨著殲-15彈射型號的出現，可以肯定的一點是，大陸第二艘航艦必定有彈射器，戰鬥機以彈射方式起飛。

不過，對於彈射方式是採用蒸汽或是電磁，軍事專家有不同說法，有人預期是蒸汽，有人說可能採用電磁。這是外界對大陸第二艘航艦的爭論焦點之一。

另一個爭論焦是第二艘航艦採用何種動力，比如蒸汽輪機、燃汽輪機及最先進的核動力。

對於以上兩項爭論，有專家指出，若綜合當前大陸的實力及客觀因素，大陸第二艘航艦採用核動力及蒸汽彈射較為穩妥。

首先，中國大陸已擁有核動力潛艇，在核動力研究及生產上已有足夠經驗，可應用於航艦上。

再者，戰鬥機以彈射起飛需要甲板風，使用核動力的航艦速度較快，這符合需要。

這方面的分析也指出，雖然電磁彈射比蒸汽彈射更為先進，但全球當今只有美國最先進的航艦福特號使用，而福特號尚未正式服役，沒有相關數據可供參考。

相反地，美國使用蒸汽彈射已有多年經驗，有公開資料可以參考。考慮到實際使用效果及穩妥起見，大陸第二艘航艦使用核動力發動及蒸汽彈射的機會是大的。

外界一般將大陸從烏克蘭引進改良的遼寧號稱為001，正在建造中、大陸自行研製的首艘航艦稱為001A，並確定001A跟遼寧號一樣，戰鬥機採用滑躍式飛行。

至於002型航艦，其動力裝置包括蒸汽輪、燃氣輪機和核動力，各種分析文章都曾提及。

儘管002型航艦的照片尚未在公開場合中見到，但有專家指出，不排除航艦的組裝已在進行，待組裝完成，最後只是把它們併合起來，時間可以很短。

所以，不少專家預計，大陸第二艘航艦可望於2020年前出現。1050917

(中央社)