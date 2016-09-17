謝長廷投書日媒 籲日挺台參與ICAO
駐日代表謝長廷投書日本「朝日新聞」，呼籲日本國民理解及日本政府持續支持台灣適切並持續參與國際民航組織（ICAO）大會及相關活動，因為飛安不分國界。
謝長廷以「台灣參加ICAO，飛安不分國界」為題投書日本大報「朝日新聞」指出，國際民航組織從27日起，將在加拿大蒙特婁召開3年1次的大會，非聯合國會員國的台灣雖未正式參加ICAO，但隨著全球化，並在飛安上有所貢獻，於上屆2013年大會，以「貴賓」身分及「中華台北」名義出席。
謝長廷表示，今年台灣已向ICAO遞出申請書，盼能以適當名義，並遵守相關規定出席本屆大會。但至今尚未收到善意的回應。台灣仍持續努力，抱著能順利與會的信念。
謝長廷指出，台灣民航局管轄「台北飛航情報區」（台北FIR），這連結福岡、上海、香港、馬尼拉的各飛航情報區，屬東亞最繁忙的民航空域之一。2015年提供飛越及進出台北FIR近153萬航管架次服務，而往返或過境台灣的旅客達5800多萬人次，每週往返台日的航班近700航班，每週往返兩岸航班約700航班。此外，各航空公司在台灣共經營定期客、貨運航線301條，連接全球135座城市。
謝長廷強調，台灣參與ICAO有助台北FIR的強化，這不僅攸關抵離或過境台灣近6000萬人次旅客安全的提升，並能與各國分享台灣經驗，對全球旅客安全做出貢獻。
謝長廷說，飛安不分國界，ICAO是以確保國際民航安全有序成長為宗旨，不應具有排他性。ICAO大會所討論的飛安、航空服務、保安、環保航空經濟等專業議題，各國都息息相關，有必要緊密合作。因此，期盼日本國民理解及日本政府持續支持台灣適切並持續參與國際民航組織大會及相關活動。1050917
(中央社)
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