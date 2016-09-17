林志玲好拚 上節目自曝半裸照

林志玲之前秀照（左），祝福大家中秋快樂。（圖／取自林志玲微博）

林志玲童年照片。（圖／取自新浪娛樂）

林志玲先前莫名遭陳冠希怒批。（圖／中時資料照片）

林志玲日前參加大陸時尚節目《我的新衣》，節目還沒開播，就先被陳冠希因選角傳言痛罵，而林志玲當時簡單回應後，便不再與輿論起舞，全心投入錄製，最近節目已播出，最新一期預告中，可見林志玲大方秀出童年照片，令眾人驚訝的是，照片中的林志玲因游泳而半裸，外貌酷似小男生，讓網友打趣說：「應該是志玲姐姐最想毀掉的照片之一」。

《我的新衣》最新一期主題為親子裝，要求五位來賓和設計師共同發想，呈現巧思與時尚兼具的服裝，在成果發表前，五位女神也紛紛秀出自己童年照片，身為志玲姐姐死忠迷妹的張儷第一時間便認出了林志玲的童年照，讓主持人林海驚訝直呼：「好可愛，好像小男孩」。

如今相當有女人味的林志玲，沒想到童年時期竟留著西瓜皮瀏海、穿著卡其色小短褲戲水，未經說明可能還會被誤認成哪位男星的童年照片，但也有人發現林志玲從小便五官深邃、濃眉大眼，可見從小就是母胎美人。

(中時電子報)