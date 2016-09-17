林志玲好拚 上節目自曝半裸照
林志玲日前參加大陸時尚節目《我的新衣》，節目還沒開播，就先被陳冠希因選角傳言痛罵，而林志玲當時簡單回應後，便不再與輿論起舞，全心投入錄製，最近節目已播出，最新一期預告中，可見林志玲大方秀出童年照片，令眾人驚訝的是，照片中的林志玲因游泳而半裸，外貌酷似小男生，讓網友打趣說：「應該是志玲姐姐最想毀掉的照片之一」。
《我的新衣》最新一期主題為親子裝，要求五位來賓和設計師共同發想，呈現巧思與時尚兼具的服裝，在成果發表前，五位女神也紛紛秀出自己童年照片，身為志玲姐姐死忠迷妹的張儷第一時間便認出了林志玲的童年照，讓主持人林海驚訝直呼：「好可愛，好像小男孩」。
如今相當有女人味的林志玲，沒想到童年時期竟留著西瓜皮瀏海、穿著卡其色小短褲戲水，未經說明可能還會被誤認成哪位男星的童年照片，但也有人發現林志玲從小便五官深邃、濃眉大眼，可見從小就是母胎美人。
(中時電子報)
關鍵字：林志玲
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。