川普要希拉蕊保鑣不帶槍 再爆慫恿暗殺爭議
美國共和黨總統候選人川普(Donald Trump)週五說，應該拿走他的競爭對手─民主黨總統候選人希拉蕊(Hillary Clinton)保鑣的槍枝，看看會發生甚麼事。川普一直指控希拉蕊想要推翻保障美國人擁槍的憲法，這也是川普第二次被認為有慫恿他人暗殺希拉蕊的嫌疑。
根據今日美國(USA Today)報導，川普在邁阿密舉辦的競選集會上說，既然希拉蕊說她不想要槍，那就把她的保鑣的槍拿走，「讓我們看看會發生甚麼事，這可能會非常危險。」川普跟支持者說希拉蕊打算摧毀美國憲法第二修正案，雖然她的保鑣攜帶的武器可能是人們前所未見的。
但是事實上希拉蕊從未說她想要推翻保障美國人持槍權力的憲法第二修正案，她只曾表示贊同實施管制槍枝的措施。川普指的「保鑣」其實就是保護希拉蕊的美國特勤局(Secret Service)幹員，保護川普的人員事實上也是受到特勤局的成員。
希拉蕊競選團隊經理Robby Mook痛斥川普這番言論，他說這顯示川普習慣性的慫恿暴力，不管川普這麼說是為了要慫恿抗議者或是只是開玩笑，這都顯示川普不適合擔任美國總統，Mook呼籲共和黨大老站出來譴責川普這番言論。
這不是川普首次因發表隱含暗殺意圖的言論而被批評，今年八月在北卡羅萊納州，他的言論被認為有慫恿民眾暗殺希拉蕊的嫌疑，川普向選民說只有武裝市民才可阻止希拉蕊選出支持管制槍枝的最高法庭大法官。
(中時電子報)
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