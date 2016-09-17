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沙漠到海洋 埃及神祕謎團驚呼連連

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埃及的白色，是快樂；埃及的綠色，是吉祥。而您眼中的沙漠綠洲，又是什麼顏色？(shutterstoc提供)
埃及的白色，是快樂；埃及的綠色，是吉祥。而您眼中的沙漠綠洲，又是什麼顏色？(shutterstoc提供)
法老圖坦卡門陵墓挖掘出的寶物、黃金面具雕像等陪葬品，層層揭開埃及文明神祕面紗。(shutterstoc提供)
法老圖坦卡門陵墓挖掘出的寶物、黃金面具雕像等陪葬品，層層揭開埃及文明神祕面紗。(shutterstoc提供)

金字塔、木乃伊、尼羅河……，是埃及這座古文明國家的關鍵字，向外界一扇扇打開通往法老世界的神祕大門，埃及的龐大歷史遺產奠定下世紀盛名，沿著尼羅河畔興盛殞落，宏偉王權、奢華藏品、考古傳說，正是最具吸引力的輝煌印記。此外，埃及紅海地區也是世界絕佳潛水天堂，湛藍景色不輸給馬爾地夫，令人讚嘆聲以倍數飆升。

「埃及最不缺的就是古蹟和文物」，去過埃及的旅人這麼形容。世界四大古文明之一的埃及，歷史可追溯到數千年之久，光是開羅博物館內的古文物收藏，用一天時間也看不完，遠遠超出預期，一如中東文學集《天方夜譚》所描述，「從未見過開羅的人，就等於從未見過世界的人」。

「沒到過路克索，不算到過埃及。」路克索是埃及最大的神殿，佔地約100公頃，多柱廳佇立上百根、約15~21公尺高大石柱；而墓穴裡遺留下的壁畫也非常引人入勝。(shutterstoc提供)
「沒到過路克索，不算到過埃及。」路克索是埃及最大的神殿，佔地約100公頃，多柱廳佇立上百根、約15~21公尺高大石柱；而墓穴裡遺留下的壁畫也非常引人入勝。(shutterstoc提供)
紅海渡假勝地胡加達是潛水客天堂，海天一色、生態豐富，幸運時還能與海龜、海豚同游。(shutterstoc提供)
紅海渡假勝地胡加達是潛水客天堂，海天一色、生態豐富，幸運時還能與海龜、海豚同游。(shutterstoc提供)

當然，最具盛名的金字塔、人面獅身是許多人對埃及的第一印象，更是見證埃及文明輝煌的歷史痕跡。吉薩金字塔群至今保存完善，其中古夫金字塔被列為世界七大奇蹟之一，當站立在金字塔旁，你才會知道自己有多麼渺小，強烈震撼感觸動人心；但究竟是埃及人的智慧結晶，還是外星人的傑作，都為歷史留下一抹神祕與讚嘆謎團。

別錯過埃及的陽光！埃及全年光照充足且乾燥少雨，適宜天候也成為度假勝地之一。埃及緊鄰的紅海地區與大堡礁、馬爾地夫被譽為世界三大潛水熱點，寶石般的海水清澈見底，海平面下的珊瑚、古代沉船奇觀不略於聖經故事中的摩西分紅海神蹟，繽紛景色令人陶醉。

(中時電子報)

埃及神祕金字塔
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關鍵字：埃及金字塔人面獅身尼羅河時報旅遊
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