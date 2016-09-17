救災擺第一 營長無暇探視病危父

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莫蘭蒂颱風重創高雄市，國軍第四作戰區四支部衛生營營長顏文裕中校（圖）帶領官兵投入災後復原工作，日前顏父心肌梗塞送醫手術，他仍堅守崗位，將待任務告一段落再赴醫院探父。（軍方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 105年9月17日

莫蘭蒂颱風重創高雄市，國軍第四作戰區四支部衛生營營長顏文裕中校帶領官兵投入災後復原工作，15日顏父心肌梗塞送醫手術，他仍堅守崗位，將待任務告一段落再赴醫院探父。

顏文裕連日來率官兵分赴岡山壽天國小、鳳山國小等地清理校園，恢復校園環境，趕在19日中秋連假後還給學生整潔、安全的校園。

顏父15日因心臟血管堵塞緊急送醫手術，顏文裕颱風天有任務難以抽身，經與妻子聯繫了解父親病情後，仍繼續堅守崗位與官兵一同執行災害防救任務。

顏文裕後來在得知父親手術順利完成，才讓他稍稍放下心來，但災後要清理的工作太多仍無暇赴醫院探視父親。

顏文裕表示，十分感謝妻子與家人能夠支持並體諒他的工作，待任務告一段落再赴醫院看父親，並好好與家人團聚。

顏文裕救災擺第一公而忘私的精神，令所屬官兵感佩，不僅在部隊傳為佳話，更激勵大家更使出全力從事災後復原工作。 1050917

(中央社)