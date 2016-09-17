喵星人愛乾淨 幫牠洗澡到底對不對
貓咪常洗澡好嗎？內湖動物醫院院長陳鶴松表示，貓咪平常就會自己理毛，不像狗容易髒，所以不必像狗常洗澡，有的貓1至2個月洗一次，有的一生從沒過洗澡，都沒錯。
陳鶴松說，有的人養貓愛乾淨，1、2個月就幫貓咪洗一次澡；但有的貓咪平時沒洗澡，卻不小心把自己弄得太髒，要洗澡時又碰上貓咪兇性大發，拒絕洗澡，只好透過注射麻藥，幫牠洗澡。
他指出，每隻貓咪的個性不同，從小就開始養的家貓相對溫馴，但也有個性很兇、不願配合洗澡的貓咪；相對從小養的家貓，流浪貓或許較兇，但也有很溫和的貓。像動物醫院裡的一隻波斯加金吉拉混種貓，個性就相當溫和。
不過每隻貓咪的個性原本就各有不同。例如南門市場旁巷內專賣蔥燒餅、蟹殼黃的燒餅店養了一隻貓，平常就在巷子裡到處跑，聽件任何人呼喚、示好，都會靠過去。老闆說，這隻體型像「懷孕母貓」的公貓，平常都會放任牠在店門口附近自由玩耍，記得回家就好。
而忠孝東路靠華山文創園區附近巷裡，某家咖啡店有美國短毛貓阿萬、米克斯貓大寶兩隻店貓，阿萬相對親人，大寶則是隨心情變換，很有自己的個性。
除了洗澡，還有除蚤問題，陳鶴松解釋，貓、狗洗澡都無法有效除蚤，因為跳蚤卵很耐藥物，即便針對周遭環境噴藥，還是會遇上死角，不易根除；所以有人採用生物抑制劑噴灑，讓卵孵不出來，或在貓狗身上塗上「蚤不到」等長效專用除跳蚤藥物。1050917
(中央社)
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