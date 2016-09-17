台中糕餅台北辦特展 延至9月18日舉行
為展現台中精緻糕餅，台中市政府經濟發展局即日起至9月19日在台北華山文創園區舉辦「台中糕餅特展活動」，因中颱馬勒卡颱風襲台，原定於9月17日辦理現場互動活動，將延期至9月18日中午11點舉行。
台中糕餅金三角地區包括大甲、豐原和台中市區，超過百家糕餅業者致力從口味、外觀、香味結合傳統和創新，成功拓展糕餅文化，創造年銷超過數十億以上產值，如太陽餅、綠豆椪、鳳梨酥等廣受民眾喜愛。
經發局指出，此次活動透過地圖、遊戲和糕餅介紹的展覽方式呈現糕餅產業文化，並推出糕餅大富翁活動，挑戰成功者即獲贈美味糕餅，展覽中也特別秀出今年剛出爐的「台灣金餅獎」得獎店家，搭配台中糕餅名店一同進駐展售，讓大家感受台中糕餅魅力。
經發局長呂曜志表示，希望藉由特展讓大家了解糕餅與台中的共同成長記憶，從在地出發後邁向國際，特展現場除有寶泉、幸福圓、阿聰師、小林煎餅、九個太陽、薔薇派、嘉味軒、如邑堂餅家等8攤優質糕餅名店展售外，也邀請民眾現場品嚐台中太陽餅。
而受到大家期待的糕餅買一送一太陽餅文化節活動，將於10月15日中午12時在台中文心森林公園展開，屆時將結合南投茶產業規畫超過80個活動攤位展售，提供買一送一感恩大回饋，邀請大家分享美味糕餅給親朋好友享用。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。