台中糕餅台北辦特展 延至9月18日舉行

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台中市府經發局長呂曜志表示，到台北華山文創園區舉辦「台中糕餅特展活動」，將透過地圖、遊戲和糕餅介紹的展覽方式呈現台中市的糕餅產業文化。（盧金足攝）

今年剛出爐的「台灣金餅獎」得獎店家，搭配台中糕餅名店將一同進駐展售，讓大家感受台中糕餅魅力。（盧金足攝）

為展現台中精緻糕餅，台中市政府經濟發展局即日起至9月19日在台北華山文創園區舉辦「台中糕餅特展活動」，因中颱馬勒卡颱風襲台，原定於9月17日辦理現場互動活動，將延期至9月18日中午11點舉行。

台中糕餅金三角地區包括大甲、豐原和台中市區，超過百家糕餅業者致力從口味、外觀、香味結合傳統和創新，成功拓展糕餅文化，創造年銷超過數十億以上產值，如太陽餅、綠豆椪、鳳梨酥等廣受民眾喜愛。

經發局指出，此次活動透過地圖、遊戲和糕餅介紹的展覽方式呈現糕餅產業文化，並推出糕餅大富翁活動，挑戰成功者即獲贈美味糕餅，展覽中也特別秀出今年剛出爐的「台灣金餅獎」得獎店家，搭配台中糕餅名店一同進駐展售，讓大家感受台中糕餅魅力。

經發局長呂曜志表示，希望藉由特展讓大家了解糕餅與台中的共同成長記憶，從在地出發後邁向國際，特展現場除有寶泉、幸福圓、阿聰師、小林煎餅、九個太陽、薔薇派、嘉味軒、如邑堂餅家等8攤優質糕餅名店展售外，也邀請民眾現場品嚐台中太陽餅。

而受到大家期待的糕餅買一送一太陽餅文化節活動，將於10月15日中午12時在台中文心森林公園展開，屆時將結合南投茶產業規畫超過80個活動攤位展售，提供買一送一感恩大回饋，邀請大家分享美味糕餅給親朋好友享用。

(中時)