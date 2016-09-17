北市社子工廠火警 無人員傷亡

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北市社子1處工廠中午傳出火警，冒出濃煙。（民眾提供）

北市社子1處工廠中午傳出火警，冒出濃煙。（民眾提供）

北市延平北路8段1處藝術品工廠，今天中午傳出火警，由於現場多易燃物品，北市消防局獲報後出動各式救災車19輛、救護車3輌，派出68人前往搶救，經過近1小時處理，火勢才撲滅，所幸無人員傷亡，詳細起火原因，由警消調查中。

(中時)