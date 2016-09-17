馬勒卡颱風影響 車潮減少國道暢通

我要評比

中秋連假第3天，國道一片綠油油，高公局說，受馬勒卡颱風影響，今天全天交通量下修為240萬輛次，預估午後還是會有一波北返車潮。

今天是中秋連假第3天，高公局原本預估全日車流量上看275萬輛次，但受中颱馬勒卡影響，出遊、北返人潮減少，高公局今天中午下修全日交通量為210萬到240萬輛次。

高公局說，今天國1埔鹽系統北上入口與國3竹南北上入口維持全日封閉，另外，原訂的下午3時到晚上8時國5北上高乘載管制雖然取消，但因應北返車潮，高公局仍將機動實施匝道儀控，用路人進入匝道前要多加留意。1050917

(中央社)