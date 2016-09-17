不滿警方未協助討薪 大陸農民反鎖警察

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中國大陸陝西兩名農民因為討薪與老闆發生爭執後，跑去向警方求助。但農民認為，趕來的警察並沒有按照自己的想法做事，氣到將警察關在院子裡，直到20分鐘後另一批警察前來解救。

大陸華商報報導，15日下午5時許，陝西西安城北草灘一家養狗場內，兩名工人因討薪與老闆發生爭執打電話報警。警方趕到後表示，工人薪資問題應先向勞動部門反映，如果成案，勞動部門會移交給警方。

就在警方準備離開時，兩名工人試圖阻止，將養狗場的大門上鎖。警察只好向派出所求助，另一批警察於20分鐘後趕到現場。

一名李姓警官表示，這兩名工人都在狗場上班，因與狗場老闆產生勞資糾紛報警，涉及的工資數目並不高，其中一人為人民幣1000多元，另一個不到3000元。

兩名工人事發後被帶到派出所，做了簡單的筆錄，狗場老闆也到場進行調解。狗場老闆承諾，兩人可以選擇繼續留下工作，也可以結算工資後離開。1050917

(中央社)