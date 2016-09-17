約200人湧入酒吧 英觀景塔失衡卡半空

我要評比

坐落於英格蘭南部海邊度假勝地布來頓（Brighton）的全世界最高移動觀景塔「i360」，因為太多人湧入酒吧造成觀景台失衡而故障。

英國「每日郵報」網站（MailOnline）報導，造價4620萬英鎊、英國航空公司（British Airways）的i360 8日被包場舉行私人派對，賓客可在162公尺高的地方欣賞布來頓的空中美景。

但包括一位身懷六甲孕婦在內的約200名賓客聚集在酒吧喝飲料時，啟動過於敏感的感應器，使得觀景台停在半空中2個多小時。

建築師馬克斯（David Marks）表示，這個上下垂直移動的纜車進入「安全模式」，因為感應器偵測到纜線一側比另一側緊繃。

馬克斯說：「英航i360觀景台設計成可讓乘客自由走動，如此一來他們可以將美景盡收眼底。」

他還說：「一群乘客從觀景台北側移動到南側，因為酒吧在那個地方，而控制系統容限設定太嚴苛，因此觸發安全模式。」

「現在已經調整容限，修正敏感程度。」

英航i360最後終於在14日重新開放給大眾參觀。英航i360在推特上表示：「我們很開心證實英航i360今天將會如以往一樣開放。」（譯者：中央社陳昱婷）1050917

(中央社)